Witte Huis: “Geen indicatie van buitenaardse activiteit bij neergehaalde objecten”

Het Witte Huis heeft maandag bevestigd dat er geen indicatie is dat de objecten die in de afgelopen dagen werden neergehaald iets te maken hebben met buitenaardse activiteit. De Amerikanen herhaalden ook opnieuw dat er geen Amerikaanse ballonnen over China vliegen, nadat China dat eerder had beweerd.

“Ik weet dat er vragen en zorgen over zijn geweest, maar er is geen indicatie van aliens of buitenaardse activiteit bij deze recente takedowns,” zei Karine Jean-Pierre, perschef van het Witte Huis. Ze ging op het onderwerp in omdat zondag een generaal van de Amerikaanse luchtmacht had gezegd dat buitenaardse activiteit niet werd uitgesloten.

Die uitleg kwam er nadat de afgelopen dagen verschillende objecten uit de lucht werden geschoten. Vrijdag eentje boven Alaska, zaterdag eentje boven het aangrenzende Yukon-territorium in Canada en zondag nog eentje boven Lake Huron, een meer in Michigan op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Op 4 februari was er sprake van het eerste ‘object’ dat werd afgeschoten voor de kust van South Carolina. Volgens de Amerikanen ging het toen om een Chinese spionageballon. De Chinezen zelf houden het op een weerballon.

Volgens John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis, zijn de Verenigde Staten nog niet in staat geweest om de recente neergehaalde objecten te identificeren. Hij verduidelijkte maandag dat een nauwlettender toezicht op het luchtruim de toename van het aantal gedetecteerde objecten gedeeltelijk kan verklaren, maar dat ze niet werden geclassificeerd werden als een bedreiging voor mensen op de grond en geen tekenen vertoonden dat ze konden manoeuvreren of zich konden voortbewegen.

De Verenigde Staten hebben ondertussen ook vastgesteld dat China een programma heeft met zulke luchtballonnen om informatie te verzamelen. Maar hij voegde daaraan toe dat China momenteel nog niet erg veel bijkomende informatie heeft kunnen verzamelen. Het is wel mogelijk dat de objecten over gevoelige sites zijn gevlogen, zei Kirby.

“Grootste spionage-imperium ter wereld”

Na de berichten over de neergehaalde objecten in het Noord-Amerikaanse luchtruim, kaatste China de bal terug. De Verenigde Staten moeten “in de spiegel kijken” en “hun praktijken veranderen”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie maandag. Hij voegde eraan toe dat China zich het recht voorbehoudt om in de toekomst gepaste acties te treffen. “Er is niets zeldzaam aan Amerikaanse ballonnen die illegaal het luchtruim van een ander land binnendringen”, aldus de woordvoerder nog.

De Verenigde Staten stuurden ook vliegtuigen en oorlogsschepen, aldus de Chinese woordvoerder. In de Zuid-Chinese Zee werden al 64 bewegingen geregistreerd. Peking maakt aanspraak op een groot deel van die betwiste zee, hoewel een internationale arbitragerechtbank in 2016 die Chinese aanspraak betwistte. Toch bouwt het er militaire installaties.

“Het is redelijk duidelijk welk land het grootste spionage-imperium ter wereld is”, aldus de Chinese woordvoerder. Hij verwees daarvoor onder meer naar de Amerikaanse afluisteractiviteiten in verschillende Europese landen.

Eerder op de dag ontkende Washington al dat de Verenigde Staten spionageballonnen boven China hebben. Kirby herhaalde tijdens het persmoment van het Witte Huis opnieuw meermaals dat de VS geen spionage-luchtvaartuigen in het Chinese luchtruim hebben.

Ontmoeting tussen VS en China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken overweegt om eind deze week een ontmoeting te organiseren met Wang Yi, de hoogste diplomaat van China. Dat hebben bronnen meegedeeld aan het nieuwsagentschap Bloomberg. Het zou gaan om een eerste ontmoeting sinds er ophef ontstond over een Chinese ballon.

Het gesprek tussen de twee zou plaatsvinden tijdens de internationale Veiligheidsconferentie van München, die georganiseerd wordt van 17 tot 19 februari. De voorwaarde voor de ontmoeting is wel dat beide partijen akkoord gaan met het overleg.

De Chinese spionageballon heeft de spanningen tussen Washington en Peking nog verder doen toenemen. Antony Blinken heeft naar aanleiding van het voorval een geplande reis naar China geannuleerd.

