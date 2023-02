Anderlecht-coach Brian Riemer ziet het liever niet, maar is het zo kwalijk? “Een pintje kan, maar liever niet na een match”

Benito Raman (28) die een pint drinkt met de fans. Benito Raman die zijn goal viert door te doen alsof hij een blikje bier opent... Anderlecht-coach Brian Riemer ziet het liever niet. Heel wat spelers houden van een alcoholisch drankje, maar is het zo kwalijk? We spelen toch in de Jupiler Pro League en welke (amateur-)voetballer houdt niet van ‘den derde time?’ “Wielrenners slagen er veel beter in om te leven als asceten”, zegt sportdiëtist Gino Devriendt.