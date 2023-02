Is er nog hoop op de play-offs voor OH Leuven? “Beetje bij beetje nemen onze kansen af”

LEES OOK. Gesloten duel om achtste plaats tussen OH Leuven en Cercle Brugge levert geen winnaar op

11 november 2022. Zegt de datum u nog iets – behalve dan dat het een feestdag was? Het is al zo lang geleden dat we het zelf ook bijna vergeten zijn, maar het is dan dat OH Leuven zijn laatste thuiszege boekte. De fans blijven voorlopig in groten getale afzakken naar Den Dreef en hun team luid aanmoedigen. Je moet het ze nageven, want veel reden tot vieren hebben ze de laatste tijd niet gehad met ruim drie maanden zonder thuiszege.

Ook vrijdag tegen Cercle Brugge lukte het niet om in eigen huis te winnen. “En als je niet wint, kan je niet tevreden zijn, zeker niet in eigen huis”, zegt Louis Patris. “We hadden de supporters meer willen bieden.” In het thuisklassement van de Jupiler Pro League is OHL teruggevallen naar een twaalfde plaats met 16 op 36. Den Dreef is allesbehalve een onneembare vesting. “Het is al te lang geleden dat we thuis gewonnen hebben”, beseft ook gelegenheidsaanvoerder Casper De Norre. “In de periode waarin we nu zitten, snakt iedereen naar een overwinning.”

Het voetbal van de Leuvenaars is degelijk en ook de statistieken vallen goed mee. Met 53 procent balbezit staan ze op de zesde plaats in de Jupiler Pro League. OHL is dominanter dan de voorbije seizoenen, maar zet het niet om in punten. Het aantal gemaakte doelpunten – 38, goed voor een zevende plaats in het klassement – valt ook wel mee, maar scoren op de cruciale momenten lukt de laatste tijd niet meer. Volgens de officiële statistieken zitten de mannen van Marc Brys aan 26 grote gemiste kansen, slechts vier ploegen in België missen nog vaker.

“We creëren wel wat kansen, maar we maken ze niet af”, weet ook Patris. Die laatste speelde vrijdag als wingback en niet als pure verdediger, waardoor zijn offensieve takenpakket nog groter is. “Zelf probeer ik ook om mijn statistieken nog verder op te krikken, want op die positie is dat nog belangrijker”, klinkt het. Patris was dit seizoen al acht keer beslissend met zijn twee doelpunten en zes assists. Van zijn ploegmaats doet alleen Mario Gonzalez beter met veertien beslissende acties, maar de Spanjaard staat wel al meer dan een maand droog. En dat laat zich voelen.

Vaker durven te schieten

“In de laatste zone moeten we scherper zijn”, meent De Norre. “Ook tegen Cercle zijn er weer kansen geweest om een doelpuntje te maken. We moeten ook vaker durven te schieten in plaats van het te mooi te willen doen.”

En zo zijn de kansen op de top acht erg klein geworden. OHL komt nog altijd maar drie punten tekort, maar het moet wel nog drie ploegen zien in te halen. Wordt lastig. Misschien lukt het op verplaatsing wél, zondag in Gent? “We hadden vorige week tegen elkaar gezegd dat er nog tien finales overbleven. Nu dus nog negen”, zegt De Norre. Ook Patris gelooft er nog in, maar hij is tegelijk ook realistisch. “Beetje bij beetje nemen onzen kansen af, daar kan je niet omheen”, klinkt het eerlijk. “Maar we blijven er wel in geloven. Onze doelstelling blijft dezelfde en er resten nog altijd negen wedstrijden om die waar te maken.”