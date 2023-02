Lancering Sojoez-capsule uitgesteld na nieuw lek ISS

© via REUTERS

De lancering van een Sojoez MS-23, die drie astronauten moest terugbrengen naar de aarde, is maandag uitgesteld tot ten laatste begin maart vanwege een nieuw lek in een ruimteschip dat aan het internationale ruimtestation ISS gekoppeld is. Dat heeft het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos aangekondigd.