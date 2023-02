53 op 60 in Portugal en groepswinnaar in een Champions League-poule met PSG en Juventus: het cv van Benfica dit seizoen liegt er niet om. Wij legden ons oor al eens te luister in Portugal op zoek naar de sterktes van Benfica… en hoorden zowaar ook enkele puntjes waar Club Brugge zich aan kan optrekken voor de heenmatch van de 1/8ste finales van woensdag.