Michel Van den Brande wil in 2024 een plek op Lijst Dedecker: “Iedereen wordt uitgemolken. Er moet iets gebeuren”

Michel Van den Brande ging gisteren eten met Dedecker in restaurant Marquize in Westende. — © Facebook Michel Van den Brande

Maandag raakte via deze krant bekend dat Jean-Marie samen met zijn zoon nadenkt over de comeback van Lijst Dedecker op het Vlaamse en Federale niveau. Er is nog niets beslist, maar Michel Van den Brande, bekend van zijn stellingbedrijf Kontrimmo en het televisieprogramma ‘The sky is the limit’, heeft alvast laten weten dat hij kandidaat is. Maandag ging hij eten met Dedecker in Westende.

“Het is toevallig dat onze afspraak net op de dag was dat het nieuws bekend raakte”, zegt Van den Brande. “Onze afspraak lag al lang vast. En het was op mijn vraag. Ik kijk enorm naar hem op. We zijn hetzelfde soort mens: grote mond, klein hartje. Ik wilde hem zeggen dat ik graag wil meestappen in zijn verhaal als hij opkomt in 2024.”

LEES OOK. Bij N-VA zijn ze al nerveus: Lijst Dedecker overweegt comeback, met prominente rol voor zoon van Jean-Marie Dedecker

“Kotsbeu”

“Want er moet iets gebeuren”, zegt hij. “De mensen zijn het allemaal kotsbeu. Niet alleen wij de werkgevers, maar ook de werknemers. Enkel de politiekers varen overal goed bij, die geven zichzelf opslag.” Van den Brande is kwaad om de loondindexering. “Ik wil dat de mensen geld verdienen. Maar dat is nu niet gebeurd. Door deze ‘opslag’ worden er nog meer belastingen geïnd. Er is maar één winnaar en dat is de staat.”

De stellingbouwer is ook het systeem van de werkloosheidsuitkeringen beu. “Ik geraak aan geen volk meer. En ik begrijp het. Je kan voor 1.800 euro per maand niets doen en thuis blijven. Waarom zou je dan je lichaam kapot werken voor 2.200 euro, nauwelijks 400 euro meer. Dat systeem werkt niet meer. Het is vijf na twaalf.”

Van den Brande komt uit Sint-Niklaas, heeft een bedrijf in Temse, maar woont in Blankenberge. “Ik ben niet van plan te verhuizen. Ik wil aan de kust blijven en hier mijn steentje bijdragen. De mensen kennen me hier ook. Ik word er bijna dagelijks op aangesproken: Michel, wanneer gaat gij in de politiek?”