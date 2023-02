Het stormde wel degelijk bij PSG, maar Neymar lacht kritiek weg: “Het is net als de relatie met mijn vriendin”

De donkere wolken blijven boven Parijs hangen in aanloop naar de Champions League-clash tegen Bayern München. PSG-sterspeler Neymar veroorzaakte afgelopen weekend opnieuw voor onrust in de Franse hoofdstad: “Voetbal is niet alleen maar liefde en alleen maar vriendschap.”

Zaterdag verloor Paris Saint-Germain de uitwedstrijd tegen de ploeg van Philippe Clement, AS Monaco. Eerder die week schakelde Olympique Marseille het Parijse sterrenteam uit in het Franse bekertoernooi. Door twee nederlagen op rij en ook de kopzorgen rond de blessures van Kylian Mbappé en Lionel Messi liepen de emoties zaterdag hoog op en kookte het potje over.

Discussie

Neymar gaf teamgenoten Hugo Ekitiké en Vitinha openlijk een uitbrander op het veld en ook na de wedstrijd waren de gemoederen niet bedaard. Volgens L’Equipe volgde er in de kleedkamer een felle discussie tussen technisch directeur Luis Campos en Neymar waarbij ook kapitein Marquinhos betrokken was. Hij verweet de spelersgroep een gebrek aan agressiviteit.

Afgelopen weekend won AS Monaco met 3-1 van PSG. — © REUTERS

Een dag later schoof Neymar aan voor een persconferentie om vooruit te blikken op de match tegen Bayern München van dinsdag. Toen er werd gevraagd naar het vermeende conflict, bevestigde hij. “Er is wel wat gebeurd, ja”, zei Neymar. “Een kleine discussie, we waren het niet eens met elkaar. Dat gebeurt bijna iedere dag, maar ik hou van iedereen bij de club. Het is net als de relatie met mijn vriendin. Voetbal is niet alleen maar liefde en alleen maar vriendschap.”

CL-clash tegen Bayern München

Neymar wil het incident liefst zo snel mogelijk van zich afschuiven en zich focussen op de wedstrijd van dinsdag. De onrust die sinds het WK sterk aanwezig is in het team van PSG zullen volgens hem geen invloed hebben op hun prestatie tegen Bayern. “Ik heb veel vertrouwen voor de wedstrijd tegen Bayern. Sinds ik in Europa ben heb ik altijd aan de top gestaan en ik ken mijn kwaliteiten. We hebben een geweldig team en zijn in staat om dinsdag wat moois neer te zetten.”

Parijs kan opgelucht ademhalen: Messi (links) en Mbappé (rechts) in wedstrijdselectie tegen Bayern. — © REUTERS

Lees ook: Opgelucht ademhalen in Parijs! Kylian Mbappé en Lionel Messi behoren tot wedstrijdselectie van PSG tegen Bayern

Ook de blessures van Mbappé en Messi, de smaakmakers van het WK, lijken verholpen. Al wordt eraan getwijfeld of beiden een grote rol zullen spelen in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. “‘Hij vertelde mij dat hij zich goed voelde, dus dat is een goed teken’, zei Neymar. “Kylian is een extreem belangrijke en een geweldige speler. Als we met zijn drieën zijn (Lionel Messi er ook nog bij, red.) voelen we ons erg sterk. Ik hoop dat hij dinsdag kan spelen.”