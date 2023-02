Toen zijn vrouw Noëlla in 2017 liet weten dat ze wou scheiden, viel Bart compleet uit de lucht. Ja, er waren strubbelingen en zijn vrouw leek de laatste jaren veranderd, maar toch. Pas vier jaar later kwam de verklaring: Noëlla had jongdementie. Als de aandoening eerder was opgespoord, waren ze vandaag nog getrouwd.