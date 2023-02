Wet van grote getallen krijgt Cercle-verdediger Jean Harrison Marcelin niet klein: “1 of 10 miljoen? We zijn mensen die ons best proberen te doen”

Zijn haardos kan al eens een ander kleurtje krijgen en ook van een nieuwe coupe is Jean Harrison Marcelin niet vies, maar voor het overige stapt hij vrij anoniem door de Jupiler Pro League. Dat hij eind 2020 al eens betrapt werd op een coronafeestje is iedereen allang vergeten. Dat AS Monaco datzelfde jaar liefst 10 miljoen euro betaalde voor hem aan het Franse Auxerre, roept bij velen wel herinneringen op.

Toch is de op het Franse eiland La Réunion geboren centrale verdediger geen basispion in het Cercle van Miron Muslic. Pas bij blessures of schorsingen wordt aan hem gedacht en dan komt die 10 miljoen euro altijd weer ter sprake. Marcelin haalt dan traditiegetrouw de schouders op en kan er eens goed mee lachen. “Wat maakt het allemaal uit, 1 miljoen of 10 miljoen? We zijn toch allemaal mensen die in ons beroep ons best proberen te doen? Als de trainer mij nodig heeft probeer ik er te staan in het belang van de ploeg.” Zoals vorige vrijdag op Leuven, toen hij door de schorsing van Jesper Daland in de basis mocht starten.

© Isosport

Oorlog maken

“Daland keert volgende zondag terug en dan is het weer afwachten voor mij”, beseft Marcelin. “We zijn met vijf man voor drie plaatsen, dat is dus knokken om erbij te zijn en dan moet je prof genoeg zijn om elke kans te grijpen. Tegen Standard stonden we 0-1 achter en gooide de trainer er mij nog in voor tien minuten. Ze hadden gestalte nodig voorin en ik moest wat oorlog maken. Dat lukte, want we konden op de valreep nog de gelijkmaker scoren.”

Ueda kopte toen raak voor Cercle Brugge, vrijdag in Leuven had Marcelin dat bijna gedaan toen hij een van de prima voorzetten van de nieuwe wingback Hugo Siquet nipt naast kopte. Het zou niet zijn eerste goal in het King Power @ Den Dreef stadion geweest zijn, want in 2021 scoorde Marcelin onder interim-trainer Jimmy De Wulf al eens voor groen-zwart in de beker tegen OHL.

Revalidatie

Marcelin was toen eerst onder Paul Clement en nadien Yves Vanderhaeghe wel een vaste waarde, tot hij in het slot van de competitie tegen AA Gent een zware spierblessure opliep en een jaar nodig had om te revalideren. Marcelin deed dat in Monaco waar op het trainingscentrum in La Turbie alles aanwezig is om te herstellen. Ritme opdoen en minuten maken was echter minder evident. Omdat bij zusterclub Cercle de centrale verdedigers Utkus en Sousa langdurig uitvielen, stelde AS Monaco-directeur Paul Mitchell Jean Marcelin weer ter beschikking van zijn Brugse collega Carlos Avina. Dat lukte iets moeilijker dan verwacht omdat het trio Ravych, Popovic en Daland achterin complementair blijkt en vaak de pannen van het dak speelt. Toch verloor Marcelin er de moed niet bij.

Hij blijft positief en hopen op nieuwe kansen. Na het seizoen keert hij in principe weer terug naar Monaco, waar hij nog een jaar onder contract ligt. “Dat is de enige zekerheid die ik momenteel heb. Er zal te gepasten tijde wel besproken worden wat er met mij zal gebeuren. Nu telt Cercle en de eerstvolgende match. Ik weet al dat de derby tegen Club hier leeft en winst de fans van Cercle in de zevende hemel brengt. Daar streven we nu deze week dan ook naar.”