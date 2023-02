Nu al 13 clean sheets voor Antwerp (en dat met een Nederlandse coach): “Spectaculair voetbal? Daar maalt Van Bommel niet om”

Mark van Bommel is met Antwerp de absolute ‘cleansheetkoning’ van België. Dertien keer hield de Great Old al de nul in de eigen competitie. Noorderburen Youri Mulder (53) en Aad de Mos (75) over de atypische statistiek voor een Nederlandse coach: “Voor veel Nederlandse trainers moet het voetbal spectaculair zijn, maar daar maalt Van Bommel niet om. Heeft ie bij Bayern München en AC Milan geleerd.”