Kinderen in bed gegooid, twee tandjes ‘ineens’ gebroken: kinderopvang in Oosterzele geschorst

De vermeende mishandeling in een kinderopvang in Balegem kwam niet aan het licht na klachten bij het OCMW. Het was de ex-partner van de uitbaatster die zich vragen stelde toen hij zag dat de beveiligingscamera’s geregeld werden afgezet. Intussen is er een meldpunt voor ouders met vragen over hun kind.

De moeder en haar dochter die de geschorste crèche uitbaten zijn niet aangehouden. Maar ze moeten zich houden aan strenge voorwaarden. Contact met ouders van de kinderen die ze opvingen is verboden. Het onderzoek naar kindermishandeling gaat intussen verder. De dames waren aangesloten bij het OCMW van Balegem, maar het was niet die dienst die de signalen oppikkte.

De ex-man van de moeder diende een klacht in bij de politie, nadat hij verontrustende beelden had gezien van de camera’s die hij in 2019 had geïnstalleerd, bij de start van de kinderopvang. Kort daarna was de relatie op de klippen gelopen. Geert Buyse, garagist, zag op de beelden hoe zijn ex de kinderen vanop een meter afstand in een bedje gooide, en hoe een huilend kindje werd neergeduwd, met het hoofd in de matras: “Je ziet het kindje spartelen en naar adem snakken. Zij schreeuwt tegen de kinderen dat ze moeten zwijgen.”

De uitbaatsters dreigen nu met een klacht omwille van de gelekte beelden. Maar Buyse licht toe waarom hij de beelden bekeek en verspreidde. “Ik word er nu op Facebook van beschuldigd een pervert te zijn die naar beelden van kleine kindjes zit te kijken. De waarheid is dat ik daar nooit naar keek. De camera’s waren bedoeld voor de opvang zelf, zodat die vanop afstand de slapertjes in het oog kon houden. Maar mijn ex maakte het mij erg lastig, omdat ik haar gevraagd had te verhuizen. Ik heb het pand nodig voor de uitbreiding van mijn zaak. En ik had bij de dokter gehoord dat er een kinderbegeleider bij haar was vertrokken. Ik wilde op de camerabeelden zien hoeveel kinderen er binnenkwamen, en of er dan wel genoeg begeleiders aanwezig ­waren. Indien niet, zou ik een klacht indienen bij Kind en Gezin. Ik wilde het haar ook lastig maken”, zegt hij.

“Maar ik merkte dat de camerabeelden van de slaapruimte afgedekt waren. Ik vroeg me af hoelang dat al zo was. Zo kwam ik uit bij de bezwarende scènes van oktober. Schepen Elsy De Wilde (CD&V), die ook een kindje in de opvang had, heeft me op straat beschuldigd van schuldig verzuim. Maar ik wist dit in oktober helemaal niet. Ik heb de beelden vorige week maandag voor het eerst gezien. Binnen het uur heb ik klacht ingediend bij de politie.’”

Elk ongeluk melden

Het parket startte een onderzoek, waarvan het agentschap Opgroeien donderdagmiddag op de hoogte werd gesteld. Vrijdag liet ­Opgroeien aan alle betrokkenen weten dat de opvang vanaf zaterdag geschorst werd. De Wilde (CD&V), bevoegd voor kinderopvang maar niet voor het OCMW, wil niet reageren. Schepen Els De Turck (CD&V), wel bevoegd voor het OCMW, zegt dat er bij hen nooit een klacht binnenkwam over de betrokken onthaalouders. “Anders hadden wij wel ingegrepen.”

Ze kan niet zeggen hoe vaak er ­iemand van het OCMW bij de aangesloten onthaalouders langsgaat. “Wij voldoen aan de regels van het agentschap Opgroeien.” Nochtans haalde één ouderpaar hun kind al na twee maanden bij de opvang weg, toen hun peuter van nog geen jaar oud ‘ineens’ twee gebroken tandjes had. De onthaalouders konden niet verklaren hoe dat gebeurd was. Woordvoerster Nele Wouters bevestigt dat er eind 2019 een anonieme klacht over de opvang werd ingediend. Het ging toen over het uitsluiten van kinderen, een agressieve communicatiestijl en een contractueel geschil. In september 2021 was er een onaangekondigd inspectiebezoek door Zorginspectie. Het verslag was toen positief en er was geen aanbeveling tot de opstart van handhaving.”

Intussen is er meldpunt opgericht voor ouders die vermoeden dat hun kind ook slachtoffer is of was. Die kunnen zich melden bij de dienst slachtofferbejegening van de politiezone Regio Rhode & Schelde. Het meldpunt is beschikbaar (09/363.72.31 en 09/363.72.32) op werkdagen tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 16 uur.