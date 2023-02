Nieuw-Zeeland kondigt nationale noodtoestand af door cycloon

Cycloon Gabrielle zit zo’n 100 km ten noordoosten van de stad Auckland en trekt over enkele kleine eilanden. De cycloon bracht zware regenval, overstromingen en stormwinden met zich mee en heeft de evacuatie van vele badplaatsen noodzakelijk gemaakt.

Auckland, de grootste stad van het land met 1,6 miljoen inwoners, is nog steeds aan het herstellen van de overstromingen waarbij vorige maand vier mensen omkwamen en duizenden hun huizen moesten verlaten.

Hoewel de storm intussen is afgezwakt, heeft die bomen ontworteld, wegen beschadigd en elektriciteitsleidingen neergehaald. Ongeveer 58.000 mensen op het Noordereiland zitten zonder stroom en de ambtenaren waarschuwen dat het enkele dagen kan duren om het netwerk te herstellen.

In verschillende regio’s was de noodtoestand al uitgeroepen, maar dinsdagochtend om 8.43 uur (lokale tijd) besloot de regering daar een nationale noodtoestand van te maken. “Dit is een ongekende weersomstandigheid die grote gevolgen heeft in een groot deel van het Noordereiland,” zei minister van Emergency Management Kieran McAnulty. “Dankzij deze verklaring kan de regering de getroffen regio’s ondersteunen, extra middelen verstrekken wanneer die nodig zijn en de prioriteiten voor het hele land helpen vaststellen”, aldus McAnulty.

Het is nog maar de derde keer dat Nieuw-Zeeland een nationale noodtoestand uitroept. De eerste keer was tijdens de aardbevingen in Christchurch in 2011, de tweede was de coronapandemie.

© via REUTERS

© via REUTERS

(sgg)