Er flitst opnieuw vuurwerk door het lijf van Regi Penxten (46): de grootste hitmachine van ons land is dolgelukkig met Kristel Hubeny (34) uit Genk. Uitgerekend op valentijn schreeuwt het koppel hun liefde van de daken in een dubbelinterview: “De kans dat we ooit gaan trouwen, zit er zeker in.”