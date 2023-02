Rectoren pleiten voor verhoging inschrijvingsgeld voor universiteit: “Anders dreigen Oost-Europese toestanden”

Een stijging van het inschrijvingsgeld met zeker enkele honderden euro’s is onvermijdelijk volgens de rectoren van de drie grootste universiteiten in Vlaanderen. Ze willen het geld halen waar het zit: bij studenten van gegoede komaf. “Als we niet opletten, zien de Vlaamse universiteiten er binnen tien jaar uit als een Oost-Europees land: met aftandse gebouwen en kapotte verlichting”, zegt de Antwerpse rector Herman Van Goethem.