Tweede start, tweede goal: Cyril Ngonge is opnieuw de held bij Hellas Verona

Hellas Verona heeft maandagavond in de Serie A op eigen veld met 1-0 gewonnen van Salernitana. Cyril Ngonge kroonde zich tot matchwinnaar in het kelderduel. Na 32 minuten maakte hij het enige doelpunt.

De 22-jarige Ngonge had vorige week ook al gescoord in het 1-1 gelijkspel tegen Lazio. Dat was toen pas zijn tweede match voor Verona, dat de ex-speler van Club Brugge in januari overnam van Groningen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het klassement blijft Verona als achttiende met 17 punten op de eerste degradatieplaats staan, maar de kloof met Spezia (16e) bedraagt nog maar twee punten. Salernitana is vijftiende met 21 punten.