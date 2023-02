Brengt een gesprek soelaas bij Anderlecht? Marc Coucke en Wouter Vandenhaute gaan praten met fanboard van paars-wit

LEES OOK. Voormalig sportief directeur Herman Van Holsbeeck weigert minnelijke schikking in zaak rond verkoop van Anderlecht

Zowel Marc Coucke, Wouter Vandenhaute als CEO Sports Jesper Fredberg zouden present tekenen. Fredberg sprak de fanboard al eerder toe en maakte toen een goeie indruk. Nu zou het niet slecht zijn als Marc Coucke duidelijkheid schept over zijn toekomstplannen met Anderlecht en ook steun betuigt aan de geplaagde Vandenhaute.

Het probleem is dat de harde kernen – Brussels Casual Service (BCS) – niet in de fanboard zetelt. Terwijl de meerderheid van de Anderlecht-fans zich wellicht wat constructiever willen opstellen, lijkt BCS niet voor rede vatbaar. De zware jongens willen nog steeds dat Vandenhaute zijn functie helemaal neerlegt en dat Coucke de club te koop zet. Of zijn openstaan voor dialoog is onzeker. (jug, mla)