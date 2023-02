IN BEELD. Romelu Lukaku laat zich gelden: Rode Duivel scheldt gefrustreerde ploegmakker uit bij Inter

Romelu Lukaku mocht maandag van bij de aftrap beginnen bij Inter, dat op de 22ste speeldag in de Serie A op bezoek moest bij staartploeg Sampdoria. En ‘Big Rom’ liet zich meteen gelden.

Inter moet alles uit de kast halen om leider Napoli nog bij te benen en zelf in de top vier (en het daar bijhorende Champions League-ticket) te blijven. Toen de bal er voor de rust maar niet in wilde, liepen de frustraties hoog op bij de Nerazzurri. Nicolo Barella maakte zich druk in een mislukte actie van Lukaku door wild met z’n armen te gaan zwaaien.

Onze landgenoot vond dat allesbehalve kunnen en reageerde met een uitbrander. “Doe dat niet!”, riep Lukaku richting de Italiaanse international. “Genoeg met die armen van je. Doe dat niet! Het is niet goed, maar beledigend. Dus stop ermee.” Om af te sluiten met: F*ck you, motherf*cker!”

