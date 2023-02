Indrukwekkende herdenking voor overleden doelman: meer dan 1.000 mensen stappen in stilte naar stadion waar Arne (25) in elkaar stuikte

Sint-Eloois-Winkel

Maandagavond werd er in Sint-Eloois-Winkel een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Arne Espeel, de 25-jarige doelman van Winkel B die zaterdagavond in elkaar zakte nadat hij net een strafschop had gestopt en even later overleed. Meer dan duizend mensen stapten mee door de straten van de gemeente om halt te houden aan het doel, waar Arne jarenlang onder de lat stond.