Helft van Cuba zonder stroom door elektriciteitspanne

Bijna de helft van het Cubaanse grondgebied werd maandag getroffen door een elektriciteitspanne als gevolg van een netwerkstoring. Dat maakte de nationale elektriciteitsmaatschappij (UNE) bekend, bijna vijf maanden na een algemene stroomstoring die het land in duisternis dompelde.

“Een defect in het 220 kV (kilovolt) netwerk tussen de steden Santi Spiritus en Nuevitas heeft de totale onderbreking van het elektrisch systeem in de centraal-oostelijke zone” van het land veroorzaakt, aldus de UNE in een verklaring.

Zeven van de vijftien provincies van het land werden getroffen.

Sinds 2022 lijdt Cuba onder een daling van de elektriciteitsproductie als gevolg van de slechte staat van zijn acht centrales, die geregeld buiten werking zijn of worden stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden.

Op 27 september, nadat orkaan Ian het westen van het land had getroffen, werd het hele eiland getroffen door een grote stroomstoring, waardoor 11,1 miljoen Cubanen in duisternis werden gehuld.