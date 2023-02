Lat gaat omhoog bij inburgeringstoets: wie wil slagen, moet 82 procent halen in plaats van 55

De lat gaat fors omhoog voor wie als nieuwkomer erkend wil worden in Vlaanderen: in plaats van 55 procent moet je vanaf 1 maart 82 procent halen op de vragen over ‘fundamentele normen en waarden’ op het inburgeringsexamen. Dat schrijft Het laatste nieuws en wordt bevestigd door bevoegd minister Bart Somers.

De inburgeringstoets bestaat uit twee delen. Het eerste gaat over wonen, werken, gezondheid en onderwijs. Daar slaag je als je op de 30 praktische vragen 16 juiste antwoorden geeft of meer. Het is het tweede deel, dat draait rond fundamentele normen en waarden’, waar vanaf 1 maart strenger op toegezien zal worden. Dat telt 11 vragen. Op dit moment is het voldoende om er 6 juist te beantwoorden, vanaf 1 maart moet een nieuwkomer er 9 goed hebben.

Hij legt de lat hoger, bevestigt Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) dinsdag in een persbericht. “Als het gaat over fundamentele grondwaarden vraag ik een grondige kennis van de materie, het is niet voldoende louter te slagen. De kennis die wordt meegegeven aan de inburgeraars biedt kansen om sneller in te schakelen in onze maatschappij en werk te vinden. Door de lat hoger te leggen vragen we meer van nieuwkomers, maar bieden we ook meer opportuniteiten.”

Voor je de toets aflegt, krijg je wel een opleiding van een 60-tal uur. Zowel opleiding als toets zijn verplicht. Doe je het niet, dan pleeg je een inbreuk op het inburgeringstraject en riskeer je een boete tot 5.000 euro. “Met de hervorming die ik invoerde zijn er nu examens gekoppeld aan de cursussen”, zegt Somers nog. “Nieuw is ook dat deze cursus online kan gevolgd worden, zodat werken en leren beter kan worden gecombineerd. Het laat toe dat mensen financieel sneller op eigen benen kunnen staan en kunnen bijdragen aan onze samenleving.”