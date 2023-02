Voetballer getuigt over maatregel tegen zwart geld: “4.500 euro per seizoen? Dat is ridicuul laag”

In provinciale zit je al snel aan 6.000 euro voor een goed seizoen, wat hoger gaat dat al snel naar 250 euro per punt en 400 euro ‘vast’ per maand. Een speler getuigt over wat amateurvoetballers echt verdienen, en hoe. “Dat plafond van 4.500 euro per seizoen is ridicuul laag.”

Hij wil alleen onder een schuilnaam getuigen, maar hij speelde jarenlang op verschillende niveaus, van tweede klasse tot derde provinciale nu. “Wat ik wel zeker weet, is dat de nieuwe regels veel te streng zijn en het amateurvoetbal weer meer naar het zwart geld gaan duwen”, zegt Frank (*), bijna veertig en in de herfst van een productieve carrière.

“4.500 euro over een heel seizoen als je wil ontsnappen aan de RSZ? Dat is gewoon ridicuul laag”, zegt hij. “In de allerlaagste reeksen kom je daar misschien aan, ja. Zelf verdien ik nog 30 euro per punt, 90 euro voor een overwinning dus. Ik geraak er dus niet meer aan, maar ik speel dan ook voor het plezier.”

Vroeger speelde hij hoger. “In mijn topjaren was het 400 euro vast per maand en tot 250 euro per punt. 750 voor een overwinning dus. Ja, dat waren de gouden jaren. Weet je, die Panorama-uitzending (in 2012, red.) over zwart geld in het voetbal heeft veel kapotgemaakt. Sindsdien is er veel meer controle en is iedereen bang.”

Duidelijker regels zijn op zich niet kwaad, vindt hij. “Op papier klinkt dat mooi. Maar hoe gaat de fiscus controleren als ik op een zomerdag in augustus 1.500 of 3.000 euro krijg in een envelop om mij naar een bepaalde club te lokken? En dat gebeurt dus vaak, he. Je hebt dan voetballers die zo dom zijn om dat op hun rekening te zetten, en zo maken ze de fiscus wakker. Maar de grote meerderheid weet wel hoe ze dat allemaal ongemerkt kunnen houden.”

“Ik denk dat de meeste clubs nu gaan zeggen dat ze nog maximaal 4.500 euro per seizoen betalen, om zo geen RSZ te moeten betalen”, zegt Frank. “En de rest gaan ze creatief aanvullen. Met geld in envelopes, of met een bon om je keuken te verbouwen, dat is populair bij jonge gasten die aan het bouwen of verbouwen zijn. Er zijn ook nog bouwbedrijven genoeg die van wat geld af willen.”

4.500 euro “ridicuul laag” noemen, dat zal veel niet-voetballers misschien shockeren. “Ach, je moet rekenen dat veel spelers drie, vier keer per week trainen en dus elke keer op en af moeten rijden daarvoor, soms 30, 40 kilometer ver. En op zondag ben je de hele dag weg. Dat tikt toch allemaal aan. Ik snap dat de grote excessen eruit moeten: ik ken jonge gasten die de hele dag liggen te lummelen omdat ze met hun loon in amateurklasse al rondkomen. Maar dat is nog iets anders dan de belachelijk lage bedragen van nu.”

* Frank is een fictieve naam