Japanse economie veert licht op

De Japanse economie, na die van de Verenigde Staten en China de grootste ter wereld, is in het vierde kwartaal van 2022 licht opgeveerd. Dat blijkt uit een eerste raming die de regering dinsdag bekendmaakte.

Het bruto binnenlands product (bbp) ging er in het laatste kwartaal met 0,2 procent op vooruit ten opzichte van het derde kwartaal. Toen noteerde Japan een economische krimp van 0,3 procent.

In het afgelopen kwartaal zwengelden met name de bestedingen van huishoudens weer aan, met 0,5 procent. De dienstensector profiteerde van overheidssubsidies om het binnenlandse toerisme te stimuleren.

Ook buitenlandse toeristen vonden, in de nasleep van de coronapandemie, hun weg weer naar het land van de rijzende zon. Sinds oktober zijn alle coronabeperkingen er opgeheven.

In heel 2022 kende de Japanse economie een aanwas van 1,1 procent. Het gaat om het tweede jaar op rij van groei (+2,1 procent in 2021), na een duik door de coronacrisis in 2020.