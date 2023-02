Uitzendgroep House of HR breidt uit in Duitsland

House of HR blijft op het overnamepad gaan. De West-Vlaamse uitzendgroep neemt het Duitse pluss, gespecialiseerd in uitzendkrachten voor de gezondheidszorg, over van de Luxemburgse investeringsmaatschappij BIP Capital Partners. Financiële details maakte House of HR niet bekend.

Pluss, met hoofdkantoor in Hamburg, is gespecialiseerd in de aanwerving van onder anderen verpleegkundigen, sociaal-pedagogische hulpverleners, opvoeders, artsen en anesthesisten. Het bedrijf beschikt over 48 kantoren en 470 medewerkers in heel Duitsland en boekte in 2022 een omzet van 157 miljoen euro.

In Duitsland bezit House of HR al de aanwervingsbureaus met focus op de zorg avanti en LD Personalvermittlung. Met pluss erbij moet de samenwerking tussen de drie “synergieën” opleveren.

Door de overname wordt House of HR naar eigen zeggen “een van de grootste hr-spelers in de Duitse zorgsector”. Het bedrijf wil in de komende jaren uitgroeien tot “een toonaangevende hr-dienstverlener in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland”.

House of HR boekte in 2022 een omzet van zowat 3 miljard euro. Het bedrijf telt 5.100 werknemers verspreid over meer dan 700 vestigingen in Europa. Vorig jaar nam de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital een meerderheidsbelang in de Belgische uitzendgroep.