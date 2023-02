Vader en dochtertje overleefden vijf dagen onder het puin in het pikdonker: “Ze zei: ‘Als we doodgaan, wil ik eerst gaan’”

Een sprookje is het verhaal van vader Cem Okur en dochtertje Tanem die op dag 5 na de aardbeving gered worden uit de puinhopen van hun appartement in Hatay. Precies 101 uur hield vader zijn dochtertje in haar armen in een ruimte van 1.20 bij 70 centimeter met liedjes, verhalen en spelletjes. “We speelden bijvoorbeeld steen papier schaar, maar we zagen niets. Het was pikdonker, dus moesten we steeds zeggen wat ieder van ons had”, vertelt vader Okur.