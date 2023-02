Ontruiming van kraakpand in Paleizenstraat verloopt in chaos: ook veel niet-bewoners opgedaagd, twee keer tbc vastgesteld

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat werd dinsdag overstelpt met niet-bewoners die ook ter plekke kwamen voor hulp. De ontruiming verloopt daardoor in grote onduidelijkheid en niet alle inwoners van het kraakpand kunnen vandaag geholpen worden. Dat blijkt uit een eerste stand van zaken die de gemeente Schaarbeek en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gaven op een persconferentie. Ondertussen is bij twee weggebrachte mensen tuberculose vastgesteld.

“De initiële capaciteit van 250 personen is bereikt”, meldt France Dammel, woordvoerster van de GGC. Voor het ontruimingsplan werden 250 plaatsen voorzien in drie Brusselse opvangcentra en die zijn bestemd voor bewoners van het kraakpand. Om hun te identificeren hadden zij in de afgelopen dagen een blauw bandje gekregen. Dinsdagochtend bleek dat er meer asielzoekers dan plaatsen zijn.

“Het bleek dat er heel wat andere mensen van buitenaf, die geen bewoners waren, zijn aangekomen aan de ingang. Het aanvankelijke aantal werd opgeblazen. We hebben om 11.20 uur de bevestiging gekregen dat er 250 mensen met blauw bandje zijn ontvangen voor een medische screening. Alle andere mensen die niet als bewoner worden geïdentificeerd worden niet opgevangen, zoals op voorhand afgesproken”, stelt Dammel.

Gedwongen evacuatie

Voor de overgebleven mensen met een blauw bandje die toch nog op straat staan, wordt nu een oplossing gezocht. Het is niet zeker of en wanneer die gevonden wordt. Woensdag volgt namelijk een gedwongen evacuatie met politie en nadien volgt een vergrendeling van het gebouw.

De volgende stap is nu om de aanwezige asielzoekers, die al uren op de stoep van de Paleizenstraat staan te wachten, te informeren over de situatie. Het risico bestaat natuurlijk dat zij dan samen opnieuw het kraakpand zullen bezetten. De aanwezige hulporganisaties betreuren dat er zoveel onzekerheid is op het terrein en dat er geen duidelijk signaal komt vanuit politieke hoek. Er waren geen politici aanwezig op de persconferentie.

Herhaling vermijden

“We kunnen enkel zeggen dat we werken aan oplossingen voor de mensen. We weten momenteel zelf nog niet welke”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Schaarbeek. “We moeten zorgen dat het paleis zich niet een tweede keer vult, want dan is het een herhaling van het probleem. Het doel is de ontruiming, want het is op vlak van veiligheid en hygiëne te risicovol om in het gebouw te verblijven”, vervolgt hij.

Het gebouw, dat in handen is van het Brussels gewest, wordt volledig leeggemaakt om de werken erin te hervatten. Het is de bedoeling om er op middellange termijn een menselijk en goed uitgerust onthaalcentrum voor kwetsbare mensen van te maken.

Tuberculose

Bij de medische screening van de asielzoekers die wel al weggebracht werden naar het stadion van Crossing Schaarbeek, zijn al twee gevallen van tuberculose vastgesteld. “Tegen de middag waren er al 125 mensen die zich hebben kunnen opfrissen of iets hebben kunnen eten, terwijl 55 mensen al een medische keuring hebben ondergaan. De kledij van de asielzoekers wordt ook gedesinfecteerd. Bij de medische screening zijn al twee bevestigde gevallen van tuberculose. Deze personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht”, meldt France Dammel, woordvoerster van de GGC.

