Medisch team van B-Fast vertrokken naar Turkije om te helpen in veldhospitaal

Vanop de militaire luchthaven van Melsbroek is dinsdag om 10 uur een medisch team naar Turkije vertrokken. Het team met onder meer artsen en verpleegkundigen gaat slachtoffers van de aardbeving, die een goede week geleden plaatsvond, in het Belgisch veldhospitaal medische zorgen toedienen.

Het team bestaat uit een veertigtal vrijwilligers en een tiental medische profielen van Defensie. Onder de vrijwilligers bevinden zich zowel mensen die vrijwilliger zijn bij B-FAST, als mensen die zich spontaan hebben aangemeld om te komen helpen. Aan boord van het vliegtuig waren onder meer artsen, chirurgen, psychologen, verpleegkundigen, een gynaecoloog, een vroedvrouw en kinderartsen.

Stephanie De Clerck, hoofdvroedvrouw bij AZ Zeno in Knokke-Heist, zal zich samen met Guy Bouwens, diensthoofd gynaecologie in hetzelfde ziekenhuis, bezighouden met bevallingen en verloskunde in het gebied. “Ik heb mij in 2022 aangesloten als vrijwilliger bij B-FAST”, vertelt De Clerck. “Ik heb niet getwijfeld om mee te gaan met het team, ik wil de mensen daar graag helpen. Het is een grote stad: we verwachten veel bevallingen.”

Adana

Het vliegtuig zal in de namiddag landen op de luchthaven Incirlik in de Turkse stad Adana, op zowat 200 kilometer van de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep. Van daaruit is het nog ongeveer acht uur rijden tot Kirikhan in de provincie Hatay, waar het veldhospitaal wordt opgesteld.

Afgelopen woensdag vertrok al een team van B-Fast om een geschikte locatie te zoeken voor het hospitaal. Zaterdag is een logistiek team naar Turkije vertrokken, om het veldziekenhuis te beginnen opbouwen. Sinds donderdag zijn er ook dagelijks cargovluchten met materiaal aangevlogen.

Buitenstructuur

De buitenstructuur van het hospitaal staat intussen op zijn plaats. De medische modules worden er dinsdag en woensdag opgebouwd. Als alles goed gaat, is het hospitaal donderdag volledig operationeel. In het hospitaal is plaats voor een dienst radiologie, een operatiekwartier, een materniteit en bevallingskwartier en een laboratorium.

“Ik durf nu nog niet zeggen hoelang we ter plekke zullen blijven”, vertelt federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die het team samen met de Turkse ambassadeur in België kwam uitzwaaien. “Dat zal afhangen van de noden. Het personeel zelf zit in een beurtrol van twee weken, zodat ze het kunnen volhouden. We mogen niet onderschatten hoeveel stress er zal zijn: dit is geen gemakkelijke opdracht.”