Nu aanvraag gratis is, vliegen digitale meters de deur uit

De beslissing van de Vlaamse energieregulator Vreg vorig jaar om de vergoeding af te schaffen voor wie zelf een digitale meter aanvraagt, heeft haar effect niet gemist. In januari dit jaar klopten al 5.415 gezinnen in Vlaanderen aan bij de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius om een digitale meter in huis te krijgen.

In januari vorig jaar waren er dat maar 1.033. Toen moest je nog een vergoeding van 88 euro betalen als je de vervanging van de klassieke door een digitale meter zelf had aangevraagd. Vorige maand waren er evenveel aanvragen als tijdens de eerste vier maanden van vorig jaar, blijkt uit de data van Fluvius. In heel 2022 waren er zo’n 29.000 aanvragen.

Wat opvalt, is dat het aantal aanvragen vanaf september vorig jaar al is beginnen toe te nemen, zegt de woordvoerder van Fluvius, Björn Verdoodt. Dat heeft wellicht veel te maken met de enorm sterke stijging van de energieprijzen tijdens de zomer van 2022. Heel wat gezinnen wilden daardoor meer zicht krijgen op hun energieverbruik. De Vlaamse distributienetbeheerder wijst erop dat al 374.000 gezinnen via mijn.fluvius.be, het klanten­portaal van Fluvius, hun energieverbruik in de gaten houden.

Volgens Fluvius neemt de interesse toe omdat de digitale meter de deur openzet voor de verkoop van zonnestroomoverschotten. De meter laat ook toe de voorschotfacturen te vervangen door maandelijkse afrekeningen op basis van het werkelijke verbruik.

Privacy

Zelf een digitale meter aanvragen, betekent dat je sneller aan de beurt komt dan wat Fluvius in zijn uitrolplanning heeft opgenomen. De distributienetbeheerder is volop bezig met een systematische vervanging van de klassieke analoge meter door digitale exemplaren. Volgens de recentste cijfers van de Vreg had eind vorig jaar al 34 procent van de gezinnen een digitale elektriciteits- en/of gasmeter. In meters gerekend komt dat neer op 1,25 miljoen voor elektriciteit en 914.000 voor aardgas.

Tegen eind 2024 moet 80 procent van alle gezinnen in Vlaanderen een digitale energiemeter in huis hebben. Het zal nog tot 2029 duren voor de uitrol volledig achter de rug is. Dat is onder meer te wijten aan een beslissing van de Vlaamse regering, die stelt dat huishoudens die zonnepanelen op hun dak lieten leggen voor 2021 en gezinnen met elektrische accumulatieverwarming uitstel krijgen tot respectievelijk 2025 en 2028.

Tot goed een jaar geleden zat de digitale meter nog compleet in het verdomhoekje. Dat had alles te maken met de beslissing van het Grondwettelijk Hof, dat in 2021 de Vlaamse regeling vernietigde om voor zonnepanelenbezitters de ­digitale meter te laten werken als terugdraaiende teller.

Fluvius maakte vorige week ook bekend dat 1 procent van de gezinnen bij wie het al herhaaldelijk heeft aangeklopt om een digitale meter te plaatsen, niet thuis geeft of weigert om die te laten installeren. Naar eigen zeggen vrezen die gezinnen voor hun privacy of zijn ze bang voor het stralings­risico.

