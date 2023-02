Afrikaanse Unie stuurt waarnemingsmissie naar verkiezingen Nigeria

De commissie van de Afrikaanse Unie heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze een 90-koppige waarnemingsmissie naar Nigeria zal sturen voor de presidents- en parlementsverkiezingen van 25 februari. Het dichtstbevolkte land van Afrika verkeert in een economische crisis, met geld- en brandstoftekorten.

De waarnemingsmissie van de Afrikaanse Unie (EUEOM) zal worden geleid door de voormalige Keniaanse president Uhuru Kenyatta, aldus de bron.

Kenyatta heeft geholpen bij de bemiddeling van een overeenkomst om een einde te maken aan een twee jaar durende oorlog in het noorden van Ethiopië en bemiddelt in het conflict in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

“De doelstellingen van de EUEOM-missie zijn een nauwkeurige en onpartijdige beoordeling van het verkiezingsproces, het doen van aanbevelingen voor eventuele verbeteringen bij toekomstige verkiezingen en het tonen van de steun van de Afrikaanse Unie voor de consolidatie van democratie, vrede, stabiliteit en ontwikkeling in Nigeria”, aldus de commissie.

Naar verwachting zullen bijna 100 miljoen mensen op 25 februari gaan stemmen om een opvolger te kiezen voor president Muhammadu Buhari, die na twee ambtstermijnen aftreedt, zoals bepaald in de grondwet. Ook het parlement en de senaat worden vernieuwd. Op 11 maart worden dan gouverneurs en leden van lokale vergaderingen gekozen.