Politieke chaos lonkt bij Vlaamse regering: nooit stonden de zenuwen zo gespannen, nooit stonden twee coalitiepartners zo met getrokken messen tegenover elkaar

Stilaan komt in het stikstofdossier het eindspel in zicht. N-VA wil deze week nog, of misschien zelfs woensdag al, in de schoot van de Vlaamse regering een compromis uitwerken. Of dat ook gaat lukken, is een ander paar mouwen. Nooit stonden de zenuwen binnen een Vlaamse coalitie zo gespannen als nu. Nooit stonden twee coalitiepartners zo met getrokken messen tegenover elkaar. “De Vlaamse regering kan niet vallen, en dus kan iedereen ongestoord een veto blijven stellen. Al is het in dit dossier onmogelijk om niet te beslissen,” stelt politicoloog Carl Devos (UGent).