Chloë Van Mingeroet en AA Gent verzekeren zich van de play-offs: “Dit moet onze jonge groep een mentale boost bezorgen”

Bij Chloë Van Mingeroet is de opluchting groot: “Het was voor ons nagelbijten tot de laatste minuut, maar het belangrijkste is dat we nu in de play-offs tien attractieve wedstrijden om de titel mogen afwerken.” — © Nic Declercq

In de Super League hebben de Buffalo’s hun doelstelling bereikt. AA Gent won vrijdag met 4-1 van Eendracht Aalst. Op zaterdag kwam Zulte Waregem tegen Standard niet verder dan een 1-1-gelijkspel, waardoor Gent zeker is van een plaats in de top zes van de reguliere competitie.

“De opluchting was zeer groot”, reageert aanvoerder Chloë Van Mingeroet. “Enkele speelsters en T2 Angelo Gaytant hebben de wedstrijd van Zulte Waregem bijgewoond. De fusieploeg verloor vorige woensdag de inhaalwedstrijd bij Standard met 4-0, maar bood op eigen veld veel meer weerwerk tegen de nummer vier uit de rangschikking. Het was voor ons nagelbijten tot de laatste minuut, maar het belangrijkste is dat we nu in de play-offs tien attractieve wedstrijden om de titel mogen afwerken. We hebben er dit seizoen hard voor moeten strijden. We misten regelmaat in onze prestaties, maar voor onze jonge groep is dit een grote stap in de goede richting.”

“Het is belangrijk dat we tien duels tegen de toppers mogen afwerken”, meent Van Mingeroet. “Dit ticket moet ons een mentale boost bezorgen. De intensiteit en motivatie zullen op de trainingen groter zijn. Het is leuker om tegen Anderlecht en OH Leuven te voetballen dan tegen WS Woluwe en Sporting Charleroi. We zullen er als groep veel van opsteken. We komen in iedere wedstrijd zonder druk aan de aftrap en zullen proberen om iedere tegenstander het vuur aan de schenen te leggen. Voor ons mag alles maar moet er niets. Wij hebben al bewezen dat wij het iedereen moeilijk kunnen maken. Zo behaalden wij zes op zes tegen het als derde gerangschikte Racing Genk. We moeten uit iedere partij onze lessen trekken en proberen progressie te maken.”

Tien dolle minuten

“Wij pakten tegen Eendracht Aalst niet uit met onze beste prestatie”, blijft Van Mingeroet zelfkritisch. “Er zat begrijpelijk veel druk op onze ploeg. We wisten dat Eendracht Aalst zijn vel duur zou verkopen en hebben de rode lantaarn niet onderschat, maar twijfelden op het veld nooit aan onze winstkansen. We klommen kort na de rust op voorsprong via een doelpunt van Fran Meersman, maar incasseerden snel de gelijkmaker. We maakten nadien in tien dolle minuten het verschil via treffers van Nena Retsin en Fleur Van Daele en een eigen doelpunt van Aster Janssen. Een verdiende overwinning, die de deur opende naar deelname aan de play-offs.”