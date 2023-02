Gewezen VN-ambassadeur Nikki Haley neemt het op tegen Trump voor Republikeinse nominatie: “Tijd voor een generatiewissel”

Nikki Haley is kandidaat om in 2024 de nieuwe Amerikaanse president te worden. Dat heeft de gewezen Amerikaanse VN-ambassadeur bekendgemaakt. Haley is een Republikein, en zal het opnemen tegen Donald Trump voor de nominatie.

De 51-jarige Haley diende in het verleden als gouverneur van South Carolina en was tijdens het presidentschap van Trump de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties. Nu wordt ze zijn concurrente om de Republikeinse nominatie binnen te halen voor de presidentsverkiezingen in 2024. Haley is de eerste die dat doet. Algemeen wordt verwacht dat onder meer Ron DeSantis zich daar nog bij zal voegen.

Nikki Haley zegt in de video waarin ze aankondigt kandidaat te zijn dat het hoog tijd is voor een “generatiewissel”. Ze heeft het over vele gevaren voor de VS en noemt onder meer China bij naam. “Zelfs op onze slechtste dag hebben we geluk dat we in Amerika wonen”, zegt ze. “Ik ben opgegroeid in South Carolina en heb daar het allerbeste van ons land gezien.”