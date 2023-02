Duikinstructeur riskeert celstraf voor fataal ongeval van Kurt (53) en Nathalie (36): “Ze wilden samenblijven tot de dood, maar die kwam helaas veel te vroeg”

Drieënhalf jaar na het dramatische duikongeval in de Noordzee waarbij het Torhoutse koppel Kurt Huberecht (53) en Nathalie Fiers (36) het leven liet, moet duikinstructeur R.C. (59) zich bij de strafrechter verantwoorden. Het parket verwijt hem verschillende inschattingsfouten, wat tot de dood van het koppel leidde. “Kurt en Nathalie waren zó verliefd en wilden tot hun dood samenblijven, maar die kwam helaas veel te vroeg”, spraken de nabestaanden. R.C. is ervan overtuigd dat hem niks te verwijten valt en vraagt de vrijspraak.

Zondagmiddag 15 september 2019. Het is mooi weer en in een Whatsappgroep vraagt duikinstructeur R.C. (59) uit Gent aan verschillende vrienden, leden ook van zijn duikclub, wie zin heeft om mee te gaan duiken in de Noordzee. Kurt en Nathalie, al twee jaar een koppel, stemmen toe. Er zou afgevaren worden vanuit Nieuwpoort naar een wrak in de Noordzee.

Omdat de groep te laat aankomt aan de kade beslist R.C. om naar een ander wrak te duiken dat dichter ligt: de gezonken Duitse destroyer Bruno Heinemann voor de Noord-Franse kust. R.C. en zijn zoon duiken samen, net als Kurt en Nathalie. Zij komen echter niet meer boven. Nathalies lichaam wordt een jaar later in zee teruggevonden, Kurt blijft nog steeds spoorloos. Het parket besloot na lang onderzoek om duikinstructeur R.C. voor de rechter te brengen wegens onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg. (Lees verder onder de foto)

In de rechtbank van Veurne werd het proces van het fatale duikongeval van Kurt en Nathalie behandeld. — © jhm

“Nathalie en Kurt waren een schitterend koppel”, sprak advocaat Hilde Decleer namens de nabestaanden. “Ze leerden elkaar in 2017 kennen en waren vast van plan om tot hun dood samen te blijven. Maar die is er véél te vroeg gekomen. Vandaag hadden ze Valentijn moeten vieren, en nu staan we hier voor de rechter om het over hun dood te hebben. Kurt was duiker sinds 2008, had al wat ervaring en gaf Nathalie de duikmicrobe mee. Nathalie haalde bij R.C. haar eerste bevretten, maar had maar weinig ervaring.”

“Ze doken naar de Bruno Heinemann, maar die lag eigenlijk te diep voor de ervaring die Nathalie maar had. R.C. had dat moeten weten, want hij leidde Nathalie op. Er is veel fout gelopen die dag. Wij vonden vijftien inschattingsfouten die R.C. gemaakt heeft en wat tot de dood leidde van Kurt en Nathalie. Ze mochten gewoon nooit vertrokken zijn. Dan leefden ze nog en zaten hier nu geen twee ouderparen die nog steeds rouwen om de dood van hun enige kinderen. Nathalie en Kurt hadden samen drie kinderen uit eerdere relaties. Ook voor hen is hun dood nog steeds erg moeilijk te plaatsen.”

Inschattingsfouten

Het parket vroeg vier maanden effectieve celstraf en 600 euro boete voor R.C. “Een symbolische straf als signaal voor de duikwereld”, sprak de procureur. “Want R.C. maakte fatale inschattingsfouten, op vier niveaus. Zo kwamen ze onder meer te laat aan voor de afvaart, waardoor ze in laatste instantie beslisten naar een ander wrak te duiken. Waar Kurt en Nathalie niet op voorbereid waren. De briefing ontbrak dus. Bovendien lag die Bruno Heinemann tot 38 meter diep en had Nathalie daar niet de ervaring voor. Zij kreeg als duikbuddy dan nog eens Kurt, in plaats van de ervaren R.C. Maar bovenal waren de omstandigheden niet ideaal: het werd springtij en er stond een te sterke stroming.”

De advocaten van R.C. vroegen de vrijspraak. “Ook zijn leven is drastisch veranderd”, zegt advocaat Jurgen Dehaemers. “Hij kan simpelweg niet meer duiken, hij kan dat niet meer aan. Zijn duikschool stopte hij. Los daarvan vragen wij ons af wat men R.C. nu eigenlijk precies verwijt. Dat is niet duidelijk. Er werd een deskundige aangesteld, maar diens verslag staat vol veronderstellingen. Er is niets écht objectief duidelijk en dat is een probleem.”

“Los daarvan was de duik die bewuste zondagmiddag géén oefening of initiatie van de duikschool van R.C, het waren vrienden onder elkaar. Dat men die dag een ander wrak koos of dat er een sterke stroming was, speelt allemaal geen rol. Er is daar beneden iets fout gelopen en tot op de dag van vandaag weten we niet wat precies. Maar één ding is duidelijk. R.C. kon daar helemaal niets aan doen. Het was voor hem onmogelijk om in te grijpen.”

Vonnis op 14 maart.