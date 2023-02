Oudste vegetariër (94) van het land overleden

Jean Hebbelinck (94) is in een Gents ziekenhuis overleden. Hij was waarschijnlijk de oudste vegetariër van het land. Hij en zijn broer Marcel (91) aten nooit vlees, nadat hun vader erdoor gedegouteerd raakte tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Ik ben al mijn hele leven benieuwd hoe vlees smaakt”, zei Jean Hebbelinck een paar maand geleden in de deze krant. “Maar ik mag mezelf niet verloochenen. En dus zal ik het nooit doen. Iets wat dood is, dient niet om op te eten.” Met zijn gezegende leeftijd hoopte hij het bewijs geleverd te hebben dat zijn levensstijl wel degelijk de juiste was.

LEES OOK. Broers Jean (94) en Marcel (91) aten nog nooit vlees of vis: “Al heel mijn leven vraag ik me af hoe het smaakt”

De vader van Jean trok in 1914 naar het front. Vooral op het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft hij honger en ontbering gekend. “Ze aten muizen die ze vonden in de loopgraven. En gras in plaats van groenten”, zei Jean daarover. De man at nooit nog vlees en besliste zijn kinderen ook zo op te voeden. De familie Hebbelinck opende ook de eerste natuurwinkel in Gent. Jean hoopte dankzij zijn gezonde levensstijl, vegetarisch eten en dagelijks bewegen, honderd jaar te worden. Met 94 kwam hij aardig in de buurt. “Hij is rustig gegaan”, zegt kleindochter Valentina. “Hij heeft ook zijn hele leven geen alchohol gedronken. Het maakt het extra symbolisch dat hij in de maand van Tournée Minerale is gestorven.”

LEES OOK. Hoe schadelijk is alcohol? Mogen we dan echt niets meer drinken?