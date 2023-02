“Schrik is nergens voor nodig, wij hebben ook kwaliteiten”, Scott Parker wil Europa tonen dat Club Brugge stilaan aan de beterhand is

Eerst het sportief bulletin: zoals verwacht is Skov Olsen out voor de heenwedstrijd tegen Benfica. Beter nieuws had Parker over Jutgla, die dinsdag op het trainingsveld stond en hersteld is van zijn buik- en bekkenblessure. “Ferran is fit en zit straks in de selectie”, knikte Parker. Dat is goed nieuws voor Club Brugge: in de Champions League was Jutgla goed voor twee goals en twee assists dit seizoen. Voor Parker wordt het straks kiezen tussen hem en Yaremchuk, de man voor wie Club 16 miljoen euro betaalde aan de tegenstander van woensdagavond. Een plaats op de bank zou voor de Oekraïner misschien wel een nieuwe mentale tik zijn. “Roman heeft natuurlijk een geschiedenis bij Benfica. Toen kreeg hij een dikke transfer naar hier en dat bracht een bepaalde druk met zich mee”, aldus Parker. “Hij is de eerste om toe te geven dat het nog niet liep zoals hij gehoopt had. Maar ook voor hem kan de Champions League een ommekeer worden.” Afwachten wie woensdag de diepe man wordt.

Andere context

Wat is de ambitie van Club in deze 1/8ste finales? Niet bang achteruit kruipen, zegt Parker. “We moeten respecteren dat het niveau van de tegenstander enorm is”, zegt hij. “Maar we hebben niets te verliezen, want we willen competitief zijn en onze voet naast de tegenstander zetten. We gaan ons focussen op hun sterktes, maar ook op hun zwaktes. We willen hen pijn doen.” En misschien nog méér dan het resultaat wil Parker tonen dat blauw-zwart, ondanks tegenvallende resultaten, stilaan aan de beterhand is. “Ik zag de laatste weken veel progressie in mijn team. Soms zaten de details niet mee. Dat verklaart ook enkele resultaten”, gaat hij verder. “Maar dit is een andere competitie: we gaan plots naar knock-outs, en die context is compleet verschillend. We worden wekelijks gedefinieerd door ons resultaat tijdens het weekend. Binnen de club kijken we verder.”

Op de grote déclic blijft het evenwel wachten. Maar die is niet meer veraf, belooft Parker. “We worden steeds beter. Ik ben enorm optimistisch over deze wedstrijd. Het is een mooie test voor onze club, om te zien waar we momenteel staan. Maar nogmaals: alle respect voor Benfica. Ze hebben grote kwaliteiten, maar wij hebben die ook. Als club zijn we enorm opgewonden over deze kans. En schrik is nergens voor nodig.”