“Eindelijk wordt er beseft dat zwart geld ook voor competitievervalsing zorgt: de overheid mag haar verantwoordelijkheid niet ontlopen”

De anarchie, geldsmijterij en belastingfraude in het amateurvoetbal aan banden gelegd? Voetbal Vlaanderen krijgt onze lof omdat men een poging onderneemt. Onze voetballeiders hebben jarenlang gedaan of hun neus bloedde, dit is dus een behoorlijke stap vooruit. Maar of het zwart geld volledig zal verdwijnen, hangt van meer af dan alleen maar een goed bedoeld plan.