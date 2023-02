Hans Vanaken zoekt naar déclic in de Champions League: “Andere omgeving kan bevrijdend werken”

Ze zullen hem wel kennen bij Benfica, Hans Vanaken. Hij is de Brugse topschutter aller tijden in de Champions League, maar lukte dit seizoen nog geen goaltje. Het zal hem worst wezen: Vanaken hoopt vooral dat het woensdag nog eens meezit voor Club. “In de competitie waren de resultaten niet goed. Daar hebben we eigenlijk elk weekend alles te verliezen. Maar in de Champions League niet”, weet Vanaken. “Een andere omgeving, een andere tegenstander, ook een ploeg die het spel wil maken: het kan bevrijdend werken. We zijn klaar voor deze wedstrijd. Het spelniveau en het vertrouwen nemen toe onder onze nieuwe coach. We begrijpen steeds beter wat hij verlangt van ons. Maar ons vertrouwen zou nog sterker worden, als onze matchen ook gekoppeld worden aan resultaten.”

Het feit dat er tijdens mindere periodes vaker geschoten wordt op de sterkhouders, deert Vanaken niet. “Het is logisch dat er bij een topclub, wanneer er de resultaten achterblijven, naar de sterkhouders gekeken wordt. De laatste weken was het inderdaad iets minder. Ondertussen voel ik dat opnieuw naar mijn beste vorm groei. Dat ik opnieuw beslissend kan zijn. Daarom zit ik met een positief gevoel.” Of dat voldoende zal zijn tegen Benfica, dat door de Portugese competitie stormt en groepswinnaar werd voor PSG, moet blijken. “Na morgen zal er al iets meer duidelijk zijn rond onze kansen in deze ronde”, aldus Vanaken. “Voor ons het vooral belangrijk om ons ding te doen. Het plan dat we uitwerken met de coach, moeten we kunnen brengen. En als we dat doen, kunnen we een mooi resultaat halen en iets in Portugal gaan doen. Maar laat ons beginnen met woensdagavond.”