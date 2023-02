Zo kan het ook: bij voetbalclub Berchem B wordt niemand betaald

Van spelers tot toogdiensten: de Antwerpse amateurvoetbalclub Berchem B betaalt in tegenstelling tot andere clubs helemaal niemand. Volgens coach Luc Stevenin zet iedereen zich in voor de club door de vriendschap met elkaar.

Bij de meeste Belgische amateurclubs worden voetballers goed betaald voor hun wedstrijden. Zo goed dat de federatie van het jeugd- en amateurvoetbal in Vlaanderen vanaf volgend seizoen regels gaat instellen die dat moeten beperken. Dan mogen voetballers 4.500 euro per seizoen verdienen zonder RSZ te betalen.

De spelers van club Berchem B krijgen helemaal niets. In het team speelt een vriendengroep die vooral uit studenten bestaat. Zij spelen al sinds de jeugdopleiding met elkaar. Het vriendenteam staat nu op de tweede plaats in de derde provinciale A in Antwerpen.

De club draait op vriendschap. “Niet alleen de spelers, maar ook de ouders kennen elkaar erg lang en zijn met elkaar bevriend”, zegt Luc Stevenin, coach van het team. “Daarom willen ze toch wel vrijwilliger zijn.” Ouders doen bijvoorbeeld de toogdienst, maar ook de trainers en terreinafgevaardigde doen hun werk gratis.

Geld wordt alleen uitgegeven aan zaken als de huur van het terrein en kledij. Daarvoor worden inzamelingen gedaan via evenementen of via acties als een champagneverkoop. De spelers krijgen na de match wel een aantal pintjes en worstjes. “Daar zijn ze tevreden mee”, zegt Stevenin. “We voetballen voor ons plezier.”

De spelers zouden wel voor het geld kunnen kiezen. “Dat wij tweede staan, komt doordat onze spelers kwaliteiten hebben”, legt Stevenin uit. “Ze worden benaderd door andere clubs, want die weten dat wij hen niet betalen. Dat zorgt wel voor concurrentie. De spelers blijven gelukkig wel hangen.”

Toch zorgt de concurrentie niet voor verandering van beleid. “Ik begrijp niet dat spelers betaald worden”, zegt Stevenin. “Voetbal is een sport en een hobby. Dat doe je voor je plezier. Dit is de manier waarop wij werken en we zouden het niet op een andere manier kunnen en willen doen.”

