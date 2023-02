Clown (53) die 10-jarige jongen hypnotiseert en betast, riskeert 2 jaar cel: “Hij heeft mijn jeugd afgenomen”

B.C. (53), goed gekend als clown in Dendermonde, stond dinsdagochtend terecht in de Leuvense rechtbank voor klachten van aanranding. De man begeleidde in 2008 een tienjarige jongen uit Boutersem voor bedplassen. Tijdens die sessies vergreep hij zich aan de jongen, die hij zelfs onder hypnose bracht. De beklaagde kreeg eerder al een gevangenisstraf van vier jaar voor de aanranding van twee minderjarige clownassistentjes.

Als tienjarige jongen had slachtoffer J.W. heel wat problemen met bedplassen. De oplossing bood zich bij B.C., een zelfstandige die kinderen hielp met zulke problemen. Daarnaast was hij een kindervriend: in Dendermonde stond hij bekend als een clown, gespecialiseerd in kinderfeestjes. De problemen zouden begonnen zijn bij de individuele sessies. “De jongen moest zich uitkleden en naar kinderpornografische foto’s kijken”, zegt de verdediging van het slachtoffer. “Ondertussen stelde de beklaagde seksueel getinte vragen en raakte hij de jongen aan over heel zijn lichaam.”

C. gebruikte zelfs hypnose om zijn gang te gaan. “Bij een hypnosesessie moest het slachtoffer zich een warme stranddag inbeelden met mooie meisjes”, vertelt de verdediging. “Ondertussen streelde de beklaagde het geslachtsdeel van het slachtoffer, of dwong hij de jongen om te masturberen.”

Eerdere feiten

C. vroeg om de sessies geheim te houden. Uit schaamte zweeg het slachtoffer jarenlang. “Door een nieuwsreportage over zijn aanrander kwam hij naar buiten met zijn verhaal”, zegt de procureur. “Hij legde een bijzonder gedetailleerde en geloofwaardige verklaring af, die overkomt met de getuigenissen van zijn andere slachtoffers.”

Het is namelijk niet de eerste keer dat de voormalige clown in opspraak komt. Met een gelijkaardige aanpak randde hij twee minderjarige assistentjes aan. Tijdens een hypnosetruc, die ook over een warm strand ging, betastte hij de jongens. De rechtbank van Dendermonde veroordeelde hem twee jaar geleden voor die feiten tot een celstraf van vier jaar. In 2001 heeft de man ook al opschorting van straf gehad voor zedenfeiten op een scoutskamp.

De procureur vordert twee jaar bijkomende straf voor de man, die nog in de gevangenis zit. De verdediging vraagt een schadevergoeding van 7.500 euro. Het slachtoffer was overweldigd met emoties op de zitting, maar had wel een brief opgesteld voor de rechter. “Mijn jeugd is afgenomen”, las zijn advocate voor. “Ik kan heel moeilijk mensen vertrouwen en ik heb gekampt met zelfmoordneigingen. Hopelijk kan ik andere slachtoffers moed geven om ook hun verhaal te doen.”

Het vonnis in de zaak valt op 14 maart.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.