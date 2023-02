Liverpool vraagt UEFA om maatregelen na vernietigend rapport over incidenten bij Champions League-finale vorig jaar

Liverpool heeft de UEFA gevraagd om concrete maatregelen te nemen om te vermijden dat de veiligheid van voetbalfans bij de stadions in gevaar komt. De Engelse club reageert daarmee op een maandag gepubliceerd onafhankelijk rapport over de incidenten bij de Champions League-finale van vorig jaar, op 28 mei in het Stade de France. In dat rapport wordt de UEFA als hoofdverantwoordelijke met de vinger gewezen voor de in Parijs ontstane chaos.

“We vragen dat de UEFA de aanbevelingen van het rapport volledig en transparant overneemt”, klinkt het in een communiqué van Liverpool. Volgens het rapport was het een wonder dat er geen doden vielen in Parijs. “We zijn daar nipt ontsnapt en er moet dringend actie ondernomen worden om zoiets in de toekomst te vermijden.”

In het rapport van de experten kregen de Franse autoriteiten eveneens een veeg uit de pan voor hun aanpak van het net vermeden drama. “We hopen maar dat dit hen wakker geschud heeft met het oog op het WK rugby van dit jaar en de Olympische Spelen volgend jaar”, zegt de zesvoudige Champions League-winnaar.

In aanloop naar de finale tussen Liverpool en het Spaanse Real Madrid kwamen duizenden supporters van de Reds vast te zitten voor het stadion omdat er massaal veel vervalste tickets op de markt waren aangeboden. De fans geraakten geblokkeerd ter hoogte van de draaiende toegangspoortjes, wat verdere opstoppingen veroorzaakte. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen en de politie zette onder meer traangas in. De aftrap van de finale werd uitgesteld om zo veel mogelijk fans met een ticket binnen te krijgen. Real won het duel uiteindelijk met 0-1 dankzij een goal van Vinicius en een ijzersterke Thibaut Courtois in doel.

De UEFA en de Franse autoriteiten legden de schuld aanvankelijk bij de Liverpoolfans die zonder geldig ticket naar Parijs waren afgezakt. “Shockerende valse verklaringen”, noemt Liverpool dat. “Zeker nu uit het rapport blijkt dat de collectieve actie van onze fans net meer gewonden en doden vermeden heeft.”