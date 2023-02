Goed nieuws voor Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé doorstaat enkele uren voor clash met Bayern München ook laatste test na blessure

Kylian Mbappé is na zijn blessure klaar voor de achtste finale in de Champions League met Paris Saint-Germain dinsdagavond tegen Bayern München. Mbappé blesseerde zich op 1 februari in de competitiewedstrijd tegen Montpellier aan de dij. Aanvankelijk werd gemeld dat hij drie weken out zou zijn, maar zondag kon hij de training met PSG al hervatten. Dinsdagochtend onderging de Franse superster dan nog een laatste test en die verliep goed. Met anderhalve training in de benen zal de aanvaller zo zeker op de bank starten vanavond.