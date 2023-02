Grootschalige politieactie aan federaal parlement in Bern door verdachte man

Aan het federaal parlement in de Zwitserse hoofdstad Bern is momenteel een grootschalige politieactie aan de gang. Door een verdachte man en auto werd de buurt rondom het parlement ontruimd.

Wat er momenteel aan de hand is in de Zwitserse hoofdstad is nog niet geheel duidelijk. De politie zou er een verdachte man opgepakt hebben en de straten en het plein rondom het parlement ontruimd hebben. Volgens het Zwitserse medium Blick was de man uitgedost in gevechtskledij. Hij zou kort voor 14.00 uur geprobeerd hebben het parlement te betreden via het terras.

Zwitserse media spreken ook van een verdachte auto in de buurt. De man zou de auto op het plein achtergelaten hebben. Er wordt nu gezocht naar mogelijke explosieven in de auto.

Verschillende gebouwen in de omgeving werden daarom ook al uit voorzorg geëvacueerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)