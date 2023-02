Wagner-baas geeft toe “trollenboerderij” te hebben opgericht

Prigozjin, die dichtbij president Vladimir Poetin staat, heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vorig jaar een reeks daden toegegeven die hem jarenlang werden toegeschreven.

Hij gaf toe de oprichter te zijn van de huurlingengroep Wagner, die nu aan het front vecht in Oekraïne, en te hebben geprobeerd zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen.

Dinsdag gaf hij toe het Internet Research Agency in Sint-Petersburg te hebben opgericht, een bureau dat in de Russische pers de bijnaam “trollenboerderij” heeft gekregen en waarvan de medewerkers ervan worden beschuldigd desinformatiecampagnes op internet te voeren in dienst van het Kremlin.

LEES OOK. De ster van Prigozjin mag neergehaald worden: hoe de Wagnerbaas vecht om zijn positie te behouden

“Ik was niet alleen de enige financier van het Internet Research Agency, maar ik heb het uitgevonden, ik heb het gecreëerd, ik heb het lange tijd beheerd”, zei Prigozjin, geciteerd door zijn persdienst op Telegram.

Volgens hem is de trollenboerderij opgericht “om de Russische informatieruimte te beschermen tegen de grove en agressieve propaganda van de anti-Russische theorieën van het Westen”.

Het Internet Research Agency wordt ervan beschuldigd nepaccounts op socialenetwerksites en online kranten te gebruiken om campagnes te voeren die erop gericht zijn het beleid van het Kremlin te verdedigen, Russische tegenstanders te bekritiseren en tweedracht te zaaien rond de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen.

Washington had in 2018 verschillende vermeende leden van het Internet Research Agency gesanctioneerd.