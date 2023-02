Coca-Cola ziet omzet toenemen en blijft prijzen opkrikken

In het laatste kwartaal van 2022 zag Coca-Cola de omzet stijgen tot 10,1 miljard dollar. Het gaat om een organische groei (zonder wisselkoerseffecten en overnames) van 15 procent, waarvan het overgrote deel toe is te wijzen aan prijsstijgingen. De verkochte volumes liepen in het laatste kwartaal zelfs met 1 procent terug. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna een kwart tot 2,1 miljard dollar, terwijl de winst iets lager uitkwam op 2 miljard dollar (tegenover 2,4 miljard euro een jaar eerder).

De omzet in heel 2022 bedroeg 43 miljard dollar, wat neerkomt op een organische groei van 16 procent. Ook hier plukt Coca-Cola vooral de vruchten van hogere prijzen, al gingen ook de verkopen er over het hele jaar met 5 procent op vooruit.

Voor 2023 mikt Coca-Cola op een organische omzetgroei van 7 of 8 procent.