Europese Commissie wil CO2-uitstoot vrachtwagens met 90 procent naar beneden

Enkele uren nadat het Europees Parlement had ingestemd met een gefaseerde nuluitstoot door auto’s en lichte bestelwagens, presenteerde de Europese Commissie dinsdagmiddag in Straatsburg ook aangescherpte doelstellingen voor vrachtwagens en bussen.

Trucks en bussen vertegenwoordigen een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in het wegtransport, maar volgens vicevoorzitter Frans Timmermans moeten tegen 2050 alle voertuigen op Europese wegen vrij van uitstoot zijn. “Onze klimaatwet vereist dat, onze steden vragen erom en onze fabrikanten zijn zich daarop aan het voorbereiden.”

Concreet moeten vrachtwagens en bussen tegen 2030 45 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2019. Nog eens vijf jaar later wordt de lat op 65 procent gelegd en tegen 2040 zou de uitstoot met 90 procent naar beneden moeten gebracht worden. Stadsbussen zouden al tegen 2030 geen CO2 meer mogen uitstoten.

Dat er in 2040 wel nog trucks met verbrandingsmotoren kunnen rondrijden, heeft volgens Timmermans te maken met de minder geavanceerde situatie in deze industrietak. “Ik heb gezocht naar het beste evenwicht, niet enkel voor de fabrikanten, maar ook voor bedrijven die vrachtwagens gebruiken”, aldus de vicevoorzitter. Hij wijst er wel op dat ook deze sector zich heel snel aan het ontwikkelen is en de eerste elektrische trucks dra op de markt zullen komen.

Net als bij auto’s werpen de uitstootdoelstellingen voor zware voertuigen ook allerhande vragen op, bijvoorbeeld over grondstoffen, batterijen en stroomcapaciteit, maar Timmermans toont zich “optimistisch”. “Het is natuurlijk een overweldigende uitdaging. We zitten in het midden van een industriële revolutie. Maar we moeten het voortouw nemen om dit in de juiste richting te sturen”.

Vrachtwagens en bussen vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie en de uitstoot van deze zware voertuigen neemt nog elk jaar toe, met name door de almaar stijgende vraag naar wegtransport. Zowat de hele Europese vloot rijdt nog met een verbrandingsmotor.