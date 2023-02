Nieuw kunstwerk Banksy verschijnt in het Verenigd Koninkrijk

Bekende kunstenaar Banksy heeft bevestigd dat een kunstwerk in het Verenigd Koninkrijk van hem is. Op het kunstwerk is een vrouw te zien die een man in de vriezer duwt.

Banksy heeft in het Engelse Margate, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Londen, een nieuw kunstwerk gemaakt. Dat deelde hij op Instagram. Op het kunstwerk duwt een huisvrouw uit de jaren ‘50 een man in een échte – dus geen op de muur geschilderde –vriezer.

De vrouw mist een tand en heeft een gezwollen oog. Er wordt vermoed dat de vriezer bewust tegen de muur is geduwd. Benen van een man steken namelijk nog uit de vriezer, terwijl de vrouw de deksel dicht doet. Enkele uren nadat Banksy zijn kunstwerk deelde is de vriezer, die kapot was, weggehaald door de gemeente.

De vriezer wordt weggehaald door de gemeente. — © AFP

Banksy staat bekend om zijn boodschappen bij zijn kunstwerken. Dat de vrouw er niet goed uitziet is dan ook geen toeval. Het licht het probleem rond geweld tegen vrouwen uit. De naam van het kunstwerk is Valentine’s Day mascara. Die zou verwijzen naar het Valentijnsdagbloedbad in 1929. Toen werden zeven bendeleden in Chicago vermoord.