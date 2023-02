Politie onderzoekt dreigbrief tegen Désiré (64), die benefiet voor Turkije wil organiseren: “U bent verwittigd dat de bom niet in uw gezicht ontploft”

Links: de dreigbrief die Désiré in zijn brievenbus vond omdat hij een benefiet wil organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. — © rr, Reuters

Désiré De Pauw (64) uit Sint-Amands vond zaterdag een dreigbrief in zijn bus. Onbekenden, die de brief ondertekenden met ‘VB White Power’, bedreigden Désiré en zijn familie nadat hij via sociale media had opgeroepen om een benefiet te organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De politie onderzoekt de zaak.

In Sint-Amands woont een grote Turkse gemeenschap. De solidariteit met de slachtoffers van de aardbevingen is dan ook erg groot. Vorige week vertrok zelfs een team van achttien mensen uit Sint-Amands om ter plaatse te gaan helpen. Niet alleen de Turkse gemeenschap is solidair, ook heel veel andere geëngageerde inwoners leven mee met de slachtoffers van deze natuurramp.

Mensen in nood helpen

Eén daarvan is oud-cafébaas Désiré De Pauw. Hij las op sociale media over verschillende acties die werden opgestart in Sint-Amands. Hij deed een oproep om allemaal samen een benefiet te organiseren voor de slachtoffers. Het ligt in de aard van Désiré om mensen in nood te helpen.

“Na de overstromingen in 1976 in Ruisbroek herstelde ik samen met mijn vader het huis van een slachtoffer. Toen ook op de Dam in Sint-Amands de kelders onderliepen, hielp ik mee om deze leeg te pompen. Ook bij een brand in mijn buurt organiseerde ik al een benefiet. En om het einde van corona te vieren, organiseerde ik mee een groot volksfeest. Het leek mij dan ook vanzelfsprekend om mij in te zetten voor de slachtoffers van de aardbeving.”

Maar blijkbaar viel dat niet bij iedereen in goede aarde. Zaterdag viel bij Désiré een dreigbrief in de bus, ondertekend door ‘VB White Power’. (Lees verder onder de foto)

© RR

Na enkele racistische uitlatingen aan het adres van Désiré en de Moslimgemeenschap sluit de onbekende zijn brief af met een regelrechte bedreiging voor Désiré en zijn familie. ‘Bij deze ben je verwittigd dat de bom weleens in uw gezicht en dat van uw familie zou kunnen ontploffen’. “Ik laat mij niet intimideren door zo iemand, maar ik vind het wel erg dat men mijn familie er ook bij betrekt”, zegt Désiré.

Hij publiceerde de dreigbrief integraal op Facebook en kreeg ondertussen al veel hartverwarmende boodschappen van andere dorpsgenoten. Ondertussen diende Désiré klacht in bij de politie, die de zaak onderzoekt.