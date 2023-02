Peter Renkens (55), het gezicht achter ‘The sound of C’, was een echt feestbeest. Tot mentale problemen hem achtervolgden

Van ober in een discotheek tot internationale superster in een paar weken tijd. Dat is de levensloop van Peter Renkens, het gezicht van de Confetti’s, en eigenlijk van een heel muziekgenre: de new beat. Zijn bewegingen, zijn lengte en zijn mimiek werden legendarisch. Dinsdag stierf Renkens, maar de doodsoorzaak is nog onduidelijk. De laatste 20 jaar schuwde hij de spotlights en werd hij achtervolgd door mentale problemen.