Robbe (12) de lucht in gekatapulteerd na frontale aanrijding, maar bestuurder vlucht weg: “De klap moet hevig geweest zijn”

De 12-jarige Robbe uit Bazel (Kruibeke) werd afgelopen zondag op zijn fiets frontaal aangereden door een auto. Hij werd omhoog gekatapulteerd en belandde in de gracht naast de weg. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en liet Robbe aan zijn lot over. “Hij kan het gelukkig nog navertellen en zal volledig herstellen, maar wij willen dat de bestuurder zijn verdiende straf krijgt”, zegt mama Evy De Rechter.

Robbe was zondagavond rond 18 uur met zijn fiets onderweg naar huis. “Hij was bij een vriendje gaan spelen en moest van zijn papa voor het donker naar huis”, vertelt mama Evy De Rechter. Ter hoogte van de Barbierstraat sloeg echter het noodlot toe: Robbe werd frontaal aangereden door een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de klap werd hij de lucht in gekatapulteerd en kwam hij in de gracht naast de weg terecht.

“Gelukkig landde hij in de beek en niet op het harde asfalt, want dat had veel slechter kunnen aflopen”, zo gaat de mama van de jongen verder. “Hij is ongeveer 3 meter de lucht in gevlogen. Zelf herinnert hij zich weinig van het ongeval. Hij verloor even het bewustzijn en werd wakker in de modder naast de weg. De klap moet hevig geweest zijn.”

Onraad geroken

De bestuurder pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf en liet Robbe aan zijn lot over. Gelukkig stopte een tweede wagen wel. De inzittenden ontfermden zich over Robbe die op dat moment helemaal overstuur was. Zijn papa was ondertussen ook al komen aansnellen, want die had onraad geroken. “Het was een fietsritje van maar vijf minuten, maar hij bleef veel te lang weg”, zegt Evy. (Lees verder onder de foto)

De impact van het ongeval was ook mentaal zwaar voor de jongen. — © if

Robbe werd door zijn vader zelf naar het ziekenhuis gebracht om daar de eerste zorgen te krijgen. Vooral kneuzingen en een pijnlijke hiel, zo luidde het verdict. “Hij kan het gelukkig nog navertellen, maar we zijn er ons van bewust dat hij veel geluk heeft gehad”, zegt de mama nog. “Zijn verwondingen zullen gelukkig volledig genezen, maar mentaal heeft het ongeval ook een impact. Hij heeft een trauma opgelopen en durft voorlopig niet op de fiets. We overwegen om de dienst slachtofferhulp in te schakelen.”

Ondertussen werd een aanklacht ingediend bij de politie, maar Robbes ouders besloten niet op hun lauweren te rusten en gingen zelf op onderzoek uit. “We zijn diezelfde avond naar de plaats van de aanrijding gereden. Daar hebben we enkele brokstukken en verfschilfers van de aanrijdende auto kunnen terugvinden. Na nader onderzoek zou het gaan om een donkerblauwe Seat Arosa.”

Oproep naar getuigen

“We lanceerden ook op Facebook een oproep naar getuigen van het ongeval”, vertelt Evy nog. “Die oproep werd al meer dan driehonderd keer gedeeld. We hopen dat de dader snel gevat wordt en zijn verdiende straf krijgt.”

Bij de politie gaat de zoektocht ook verder, maar van de dader ontbreekt nog elk spoor. “Het onderzoek loopt, maar voorlopig hebben we nog geen aanknopingspunten”, zegt commissaris Katty De Bruyn van lokale politie Kruibeke/Temse.