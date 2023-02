Advocaat-generaal vraagt jury om Stephaan Du Lion (58) voor viervoudige moord te veroordelen: “Het kon ieder van u zijn die al fietsend in de val werd gelokt”

Op zijn assisenproces heeft ruitenwasser Stephaan Du Lion (58) toegegeven dat hij zich wél herinnert hoe hij zijn slachtoffers met een mes heeft neergestoken. Die bekentenis kwam er, nadat onder anderen de advocaat-generaal hem in de hoek had gedrumd over de volgorde waarin hij zijn slachtoffers toetakelde. Advocaat-generaal Bjorn Backx vroeg vervolgens om de ruitenwasser vier keer voor moord te veroordelen. De jury is daarover nu in beraad.