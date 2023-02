Tien zaken die u moet weten voor de herstart van het Europese seizoen: de nul van Benzema, toptalent Warren Zaïre-Emery en de definitieve kentering voor Anderlecht?

Het Europees voetbal opent vanavond opnieuw zijn deuren. Na een lange winterslaap - dank u WK in Qatar - ontwaken we met heel wat vragen. Daarom lijsten wij tien zaken op die u moet weten voor deel 2 van het Europese voetbalseizoen.

1. Nog 21 Belgen in de Champions League

“Top! Wat gooeeed!”, zou Martien Meiland zeggen. Met 21 Belgen is ons kleine Belgenlandje ook na de winter nog stevig vertegenwoordigd in de Champions League. Helaas moeten we de kanttekening maken dat bij deze rekensom ook alle Club-Belgen zijn opgenomen. Als Club Brugge ook tegen Benfica niet uit zijn winterdip ontwaakt, zullen een pak Belgen hun hoop op de beker met grote oren moeten opbergen. Ook AC Milan, waar vier Belgen aan de slag zijn, lijkt niet boven de ondergang uit te komen. Door de recente tegenvallende resultaten van de club wordt er niet veel verwacht van AC Malaise. Voor de eindzege zetten we eerder ons geld op vaste Champions League-figuren Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne.

Club Brugge neemt het op tegen Benfica. — © BELGA

2. Gaat Real-spits Karim Benzema nog scoren?

In de groepsfase van de Champions League werd al 304 keer gescoord. Een zeer productief seizoen dus, maar wie – verrassend genoeg - niet op het schutterlijstje staat is Karim Benzema. De 35-jarige Franse spits loodste vorig seizoen Real Madrid met liefst 15 (!) doelpunten bijna eigenhandig – weliswaar met behulp van El Muro Thibaut Courtois - naar de beker met de grote oren. Dit seizoen wordt de spits echter geteisterd door spierblessures waardoor hij nog maar vier keer op het grote CL-toneel verscheen. Zorgt Benzema in deel twee van het Champions League-seizoen voor dé comeback in het schuttersklassement? Of blijft Kylian Mbappé (PSG) de grote smaakmaker van dit CL-seizoen?

Karim Benzema won de Ballon d’Or in 2022. — © Action Images via Reuters

3. Definitieve kentering voor RSC Anderlecht in Europa?

Door hun desastreuze eerste seizoenshelft, zou je bijna vergeten dat ze Europees overwinterden. Ondertussen lijkt Anderlecht zijn trein voorzichtig weer op de rails te krijgen na een 10 op 12 in de Jupiler Pro League. Met de deugddoende 3-1 zege tegen STVV afgelopen weekend, kan coach Riemer zijn manschappen weer vertrouwen inboezemen. Een overwinning tegen Ludogorets Razgrad kan het seizoen van Anderlecht opsmukken en de rust terugbrengen na een intense periode waar niemand gespaard bleef.

Benito Raman na de overwinning tegen STVV. — © BELGA

4. Absolute kraker in Europa League: FC Barcelona – Manchester United

Nummer één van La Liga vs Premier League-ploeg in vorm. Xavi vs ten Hag. Lewandowski vs De Gea. Alle ogen zijn donderdag gericht op de grootste kraker die de Europa League deze week te bieden heeft. De doelpuntenmachine van de Poolse spits is net op tijd weer op toerental gekomen, maar ook het doel van De Gea sluit steeds beter de netten. FC Barcelona trekt met een mentaal voordeel naar de eerste ontmoeting met Manchester United. Het team van Xavi neemt in La Liga steeds meer afstand van Real Madrid en verloor niet meer in zijn laatste zes wedstrijden. Zet FC Barcelona weer de eerste stappen richting een toekomst met finales of slaagt ten Hag meteen voor zijn eerste grote Europese test?

Robert Lewandowski vindt opnieuw het doel bij Barcelona. — © AFP

5. Alle ogen gericht op PSG-talent Warren Zaïre-Emery

Geboren met gouden voeten, opgegroeid in Montreuil, interesse van wereldclubs en nog altijd maar zestien jaar. Het gaat snel voor Warren Zaïre-Emery die afgelopen zaterdag indruk maakte met zijn troostdoelpunt in de 3-1 nederlaag met PSG tegen AS Monaco. Het 16-jarige wonderkind wordt gezien als ’s werelds grootste talent uit de generatie 2006 en is de enige speler van zijn jaar die ook al enkele speelminuten kreeg in de Champions League-campagne. Krijgt hij ook zijn kans in de topper tegen Bayern?

Warren Zaïre-Emery, nog altijd maar zestien. — © AP

6. Vindt Gent dankzij overwinning nieuwe investeerder?

Het woelt al een tijdje in Gent. De uitspraken van trainer Hein Vanhaezebrouck over het gebrek aan spelers waren nog niet bezonken of het nieuws kwam naar buiten dat KAA Gent te koop staat. Met voorzitter Ivan De Witte die op zoek is naar nieuwe investeerders en een ontevreden coach lijkt KAA Gent niet klaar voor het vervolg van zijn Europese campagne. Donderdag wacht met Qarabag FK uit Azerbeidzjan een eerste lastige horde. Gelukkig lijkt KAA Gent op Europees niveau net iets meer te kunnen, of is het Hein die juist dan iets meer kan?

Hein Vanhazebrouck kloeg over het gebrek aan spelers. — © BELGA

7. Uit Spanje alleen nog Real in de CL

Engeland heeft met Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea en Liverpool nog vier troeven in de strijd om de Champions League-titel home te brengen. Voor Spanje ziet het er heel wat somberder uit. Met de uitschakeling van Sevilla FC, Atlético Madrid en FC Barcelona in de groepsfase blijft alleen titelverdediger Real Madrid over. Dat is de slechtste score die Spanje ooit kende sinds de Champions League uit 32 teams bestaat (1999/2000). De tijd dat de La Liga-clubs de Champions League domineerden ligt al enkele jaren achter ons.

Real Madrid is titelverdediger in de Champions League. — © ISOPIX

Javier Tebas, de baas van La Liga, heeft daar een verklaring voor: de ‘gedopeerde markt’ waarin de Engelse club opereren. “Je kon dat duidelijk zien afgelopen winter. Het is een competitie die de afgelopen jaren miljarden euro’s verlies heeft geleden. Dat wordt allemaal gefinancierd met geld van mecenassen, vooral Amerikaanse investeerders.’’ Tebas zei ook: “In de Premier League lopen goede voetballers, toch spelen de meeste sterren nog steeds in La Liga.’’

Pikant detail met Liverpool botst Real Madrid volgende week net op één van die ‘gedopeerde’ clubs.

8. Waar is Union Saint-Gilloise?

Vier Belgische ploegen wisten Europees te overwinteren. Maar slechts drie Belgische ploegen komen deze week in actie. U hoeft dus niet op zoek te gaan naar Union Saint-Gilloise, momenteel tweede in de Jupiler Pro League op zes punten van leider KRC Genk. Het team van Karel Geraerts mag door hun straffe reeks in de groepsfase met vier overwinningen, één gelijkspel en één verlies nog even in winterslaap verkeren. De groepswinnaars van de Europa League-groepsfase slaan een speelronde over en vatten pas in maart weer het Europees voetbal aan.

Union stootte door naar achtste finales Europa League. — © BELGA

9. Doorbreken de Duitsers de dominantie van de Premier League-ploegen?

Vier tegen vier. Engeland en Duitsland verdelen de buit in de achtste finales van de Champions League. Met Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayern München en RB Leipzig lijkt enkel de Bundesliga in staat om op te boksen tegen de suprematie van de Premier League-ploegen. Zit er een wit konijn in de Duitse Champions-League hoed of moet Bayern München de Duitse eer hoog houden? Verzilvert Engeland na vele finales nog eens een titel of reikt een outsider de hand naar de titel?

Bayern München is de grote uitdager voor Engelse ploegen. — © ISOPIX

10. Rechtstreeks Champions League-ticket beet?

Bij het begin van het Europese seizoen was er veel aandacht voor de Belgische coëfficiënt. Door enkele moeilijke jaren verloor het Belgische voetbal dit seizoen zijn rechtstreeks ticket voor de Champions League. De goede resultaten van Club Brugge en Union Saint-Gilloise in de groepsfase van de Champions League en Europa League gaven evenwel hoop. Oostenrijk en Servië werden in de UEFA-landenranking, gebaseerd op het prestatiegemiddelde van de in Europa spelende clubs over de laatste vijf seizoenen, al gepasseerd.

Celtic FC werd laatste in Champions League-campagne. — © Isosport

Laatste obstakel was Schotland. Dat land verloor al zijn Europese matchen terwijl België nog met vier clubs in het Europees voetbal actief is. Gevolg is dat België over Schotland naar de achtste plaats springt en de komende jaren weer een rechtstreeks ticket voor de CL lijkt beet te hebben. Het is nu zaak om die plaats vast te houden en een voorsprong uit te bouwen op Schotland.